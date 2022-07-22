Как утверждается в последнем отчете «О состоянии спутниковой индустрии», подготовленном компанией Bryce Tech, общие объемы мировой космической индустрии в конце 2021 года составили 368 миллиардов долларов (359,4 миллиарда евро).

По словам экспертов из Bryce Tech, стоимость индустрии космических запусков, которая является довольно значимой, оценивается всего в 5.7 миллиарда долларов, в то время как стоимость спутниковых услуг для бытовых потребителей составляет 17.2 миллиарда долларов.

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В США стоимость потребительских спутниковых услуг, охватывающих DTH, спутниковое радио и услуги широкополосного спутникового доступа для конечных пользователей, составляет 45.2 миллиарда долларов, в то время как на остальной мир приходится 72.8 миллиарда долларов.

То, что в Bryce Tech описывают как «корпоративные услуги», охватывающие соглашения об аренде транспондеров, управляемые услуги с использованием спутниковых FSS-диапазонов, а также голосовую связь и услуги по передаче данных, эксперты оценивают в 17.2 миллиарда долларов.

Наземное оборудование, включая бытовые спутниковые тарелки и сопутствующие устройства, оценивается в 17.3 миллиарда долларов. А выручка от строительства спутников составляет 13,7 миллиарда долларов.

В целом индустрия организации космических запусков стоит 5.7 миллиарда долларов и распределяется на 36-процентную долю для США (что составляет 2 миллиарда долларов) и 3.7 миллиарда долларов для организации коммерческих запусков за пределами США (113 коммерческих запусков).