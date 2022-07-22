Глобальная космическая экономика / Global space economy
Фото: Fox Business

Как утверждается в последнем отчете «О состоянии спутниковой индустрии», подготовленном компанией Bryce Tech, общие объемы мировой космической индустрии в конце 2021 года составили 368 миллиардов долларов (359,4 миллиарда евро).

По словам экспертов из Bryce Tech, стоимость индустрии космических запусков, которая является довольно значимой, оценивается всего в 5.7 миллиарда долларов, в то время как стоимость спутниковых услуг для бытовых потребителей составляет 17.2 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В США стоимость потребительских спутниковых услуг, охватывающих DTH, спутниковое радио и услуги широкополосного спутникового доступа для конечных пользователей, составляет 45.2 миллиарда долларов, в то время как на остальной мир приходится 72.8 миллиарда долларов.

То, что в Bryce Tech описывают как «корпоративные услуги», охватывающие соглашения об аренде транспондеров, управляемые услуги с использованием спутниковых FSS-диапазонов, а также голосовую связь и услуги по передаче данных, эксперты оценивают в 17.2 миллиарда долларов.

Наземное оборудование, включая бытовые спутниковые тарелки и сопутствующие устройства, оценивается в 17.3 миллиарда долларов. А выручка от строительства спутников составляет 13,7 миллиарда долларов.

В целом индустрия организации космических запусков стоит 5.7 миллиарда долларов и распределяется на 36-процентную долю для США (что составляет 2 миллиарда долларов) и 3.7 миллиарда долларов для организации коммерческих запусков за пределами США (113 коммерческих запусков).

Глобальная космическая экономика по итогам 2021 года / Global space economy 2022

Подписывайтесь на наши сообщества в Viber и Telegram
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА