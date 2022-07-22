В преддверии выхода долгожданного сериала «Дом Дракона» от HBO сериал «Игра престолов» снова возглавил список телевизионных проекров, чаще всего распространяющих пираты.

Премьера «Игры престолов» состоялась в 2011 году на HBO, и с тех пор сериал остаётся в списке самых популярных телевизионных проектов в мире. Снятая по одноименной серии фантастических книг Джорджа Р.Р. Мартина, «Игра престолов» рассказывает о попытках нескольких враждующих семей получить контроль над Железными тронами Вестероса. В общей сложности вышло 8 сезонов сериала, прежде чем он завершился в 2019 году.

Почти сразу после выхода «Игры престолов» на экраны у сериала появилось много преданных поклонников, а уже в последующие сезоны «Игра престолов» превратилась в настоящий культурный феномен.

В восьмом – последнем – сезоне сериала каждый эпизод «Игры престолов» собирал перед экранами на разных платформах в среднем 44.2 миллиона зрителей, устанавливая до сих пор не побитые рекорды (для сравнения: среднее количество зрителей второго сезона телесериала «Эйфория» составляло 16,3 млн).

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Несмотря на то, что сериал «Игра престолов» легально смотрели миллионы платящих за просмотр зрителей, он возглавляет список телевизионных проектов, наиболее распространявшихся пиратским способом. В частности, премьера 8-го сезона «Игры престолов» за первые 24 часа была роздана пиратским способом 54 миллиона раз.

Согласно новому отчету, подготовленному фирмой USwitch, «Игра престолов» всё ещё пользуется чрезвычайной популярностью среди пиратов, занимая первое место в списке телевизионных проектов, которые чаще всего распространяются пиратами в 2022 году.

Авторы отчета измеряют уровень пиратства путём анализа количества поисковых запросов по нелегальным потокам в интернете, и «Игра престолов» генерирует в среднем 8560 поисковых запросов ежемесячно. Таким образом, средневековое фэнтези-шоу опережает другой хитовый сериал от HBO – «Эйфорию», занимающий второе место с 7960 поисковыми запросами в месяц, и сериал «Друзья», занявший третье место с 5060 поисковыми запросами в месяц.

Несмотря на то, что такие сериалы, как «Ванда/Вижн» и «Мандалорец», были названы проектами, которые чаще всего распространялись пиратским способом после завершения трансляции «Игры престолов» в 2019 году, похоже, что запланированный в ближайшее время релиз сериала «Дом Дракона», являющийся спин-оффом «Игры престолов», заставил многих зрителей посмотреть оригинальный сериал. Действие сериала «Дом Дракона» разворачивается за сотни лет до событий, описанных в «Игре престолов», однако ряд враждующих семей, среди которых, в частности, Таргариены, остаются центральными персонажами сюжета, и это, возможно, объясняет, почему многие хотят снова погрузиться в фантастический мир Вестероса. Однако, несмотря на то, что «Игра престолов» продолжает возглавлять список наиболее распространяемых пиратами сериалов, последние два сезона проекта продолжают вызывать критику, а фанаты считают их очень разочаровывающими.

И хотя финал сериала, возможно, не поразил многих зрителей, очевидно, что «Игра престолов» всё ещё остаётся вершиной достижений не только для фэнтези-телевидения, но и для телевидения в целом.

«Игра престолов», возможно, не обязательна к пересмотру для того, чтобы понять «Дом Дракона», но многие поклонники, очевидно, стремятся вернуться к персонажам, обстановке и битвам, которые сделали оригинальное шоу таким популярным. Остается только догадываться, будет ли «Дом Дракона» иметь такое же большое количество поклонников, как «Игра престолов», но вполне вероятно, что предстоящий сериал будет также активно распространяться пиратами.