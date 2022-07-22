DRM digital radio

В ходе тестовых трансляций в цифровом формате DRM будут проверены настройки параметров, территория распространения программ днём и ночью, полезная ёмкость сети и устойчивость к помехам.

В 2003 году специалисты Radiokomunikace уже проводили тесты в стандарте DRM. В настоящее время в Чехии осуществляется цифровое радиовещание в стандарте DAB+. Сегодня вещание Чешского радио в данном цифровом стандарте охватывает уже более 95% территории Чешской республики.

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DRM – то есть, Digital Radio Mondiale (или «всемирное цифровое радио») – это стандарт цифрового радиовещания, разработанный для замены аналоговых трансляций в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Его преимуществом является увеличение по сравнению с аналоговым радиовещанием территории распространения программ с одного передатчика и связанная с этим большая энергоэффективность. Кроме того для осуществления радиотрансляций в данном стандарте не нужно искать новые частоты, поскольку DRM предусматривает возможность «цифровизации» уже задействованных частотных присвоений, которые использовались для аналогового радиовещания.

Чешское радио прекратило трансляцию аналоговых программ в диапазонах длинных и средних волн в конце прошлого года.

Конструкция передатчика, установленного на передающем центре в городе Ческе-Будеёвице, позволяет перенастроить его для работы в цифровом стандарте. После перенастройки через данный передатчик в стандарте DRM будет вещать радиостанция CRo Radiožurnál.

Параллельно с эксплуатацией собственной сети телевизионных и радиовещательных передатчиков в компании České Radiokomunikace решили сосредоточиться на сочетании миров телевидения, радио и интернета. Кроме этого компания также руководит работой собственных дата-центров и оптической магистральной сетью.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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