В ходе тестовых трансляций в цифровом формате DRM будут проверены настройки параметров, территория распространения программ днём и ночью, полезная ёмкость сети и устойчивость к помехам.

В 2003 году специалисты Radiokomunikace уже проводили тесты в стандарте DRM. В настоящее время в Чехии осуществляется цифровое радиовещание в стандарте DAB+. Сегодня вещание Чешского радио в данном цифровом стандарте охватывает уже более 95% территории Чешской республики.

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DRM – то есть, Digital Radio Mondiale (или «всемирное цифровое радио») – это стандарт цифрового радиовещания, разработанный для замены аналоговых трансляций в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Его преимуществом является увеличение по сравнению с аналоговым радиовещанием территории распространения программ с одного передатчика и связанная с этим большая энергоэффективность. Кроме того для осуществления радиотрансляций в данном стандарте не нужно искать новые частоты, поскольку DRM предусматривает возможность «цифровизации» уже задействованных частотных присвоений, которые использовались для аналогового радиовещания.

Чешское радио прекратило трансляцию аналоговых программ в диапазонах длинных и средних волн в конце прошлого года.

Конструкция передатчика, установленного на передающем центре в городе Ческе-Будеёвице, позволяет перенастроить его для работы в цифровом стандарте. После перенастройки через данный передатчик в стандарте DRM будет вещать радиостанция CRo Radiožurnál.

Параллельно с эксплуатацией собственной сети телевизионных и радиовещательных передатчиков в компании České Radiokomunikace решили сосредоточиться на сочетании миров телевидения, радио и интернета. Кроме этого компания также руководит работой собственных дата-центров и оптической магистральной сетью.