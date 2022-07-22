От НДС планируют освободить IT-школы, которые являются резидентами Дія.City.

Освобождение edtech-рынка от НДС предоставит компаниям больше возможностей для развития и больше ресурсов для масштабирования.

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«По подсчетам экспертов, к 2030 году украинскому IT-сектору понадобится не менее 500-600 тысяч специалистов. Поэтому наш приоритет – обеспечить качественным образованием людей, желающих работать в IT», — комментирует глава Минцифры Михаил Федоров.

Ранее мы сообщали, что в «Дії» можно заказать дубликаты документов, которые выдают органы ГРАГС.