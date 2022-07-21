Таким образом власти незаконной республики планируют отрезать население от украинских новостей.

На оккупированной территории Луганской области террористы «ЛНР» хотят ограничить работу поисковой системы Google. Глава оккупационной администрации незаконной «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил, что территорию «забрасывают шквалом фейков и дезинформации со стороны Украины».

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«Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют. Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской народной республики», — говорится в заявлении, опубликованном в четверг в телеграм-канале Пасечника.

Ранее мы сообщали, что Google Wallet запускают в Украине: кто и когда сможет воспользоваться виртуальным кошельком.