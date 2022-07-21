Sweet.TV опубликовал серию видеоуроков для детей о минной безопасности

Национальный онлайн-кинотеатр Sweet.TV совместно с ГСЧС создает видеоуроки, которые научат правильным действиям в случае обнаружения опасных взрывных устройств.
Уроки проводят саперы ГСЧС и пес Патрон. В видео специалисты рассказывают об алгоритмах действий при обнаружении противопехотных и противотанковых мин разных типов и ручных гранат.
Лекции доступны по ссылке.
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Также Sweet.TV приглашает присоединиться к сбору средств для поддержки украинских спасателей. Перечисленные деньги пойдут в поддержку раненых работников ГСЧС, а также семьям погибших спасателей, отдавших свою жизнь, ликвидируя последствия российской агрессии в Украине.
Реквизиты счета:
Получатель: ДСНС України/State Emergency Service of Ukraine
IBAN: UA963223130000025305000000297