Sweet.TV опубликовал серию видеоуроков для детей о минной безопасности

Национальный онлайн-кинотеатр Sweet.TV совместно с ГСЧС создает видеоуроки, которые научат правильным действиям в случае обнаружения опасных взрывных устройств.

Уроки проводят саперы ГСЧС и пес Патрон. В видео специалисты рассказывают об алгоритмах действий при обнаружении противопехотных и противотанковых мин разных типов и ручных гранат.

Лекции доступны по ссылке.

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Также Sweet.TV приглашает присоединиться к сбору средств для поддержки украинских спасателей. Перечисленные деньги пойдут в поддержку раненых работников ГСЧС, а также семьям погибших спасателей, отдавших свою жизнь, ликвидируя последствия российской агрессии в Украине.

Реквизиты счета:

Получатель: ДСНС України/State Emergency Service of Ukraine

IBAN: UA963223130000025305000000297