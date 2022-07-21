Госспецсвязи сообщает о новой кибератаке с использованием вредоносного программного обеспечения.

Правительственная команда реагирования на компьютерные ЧП CERT-UA обнаружила опасный файл с названием «Доклад0507224.ppt». Он содержит изображение-миниатюру, на которой упоминается оперативное командование «Юг».

«Открытие документа в конечном итоге приведет к выполнению на компьютере вредоносной программы AgentTesla и похищению информации», — предупредили в Госспецсвязи.

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Учитывая имя и контент-приманку документа, команда реагирования предполагает, что атака направлена ​​на государственные организации Украины.

Ранее мы сообщали, что хакеры рассылают госорганам Украины вредоносные письма от имени прокуратуры.