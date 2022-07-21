Сегодня, 21 июля, на заседании Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию аннулировали лицензии национальных телеканалов Украина, Украина24, НЛО.TV, Футбол 1/2/3, Индиго tv, ДОНБАС.

Также аннулированы лицензии региональных ТРК: ТВ-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала СИГМА, который недавно был перерегистрирован в Каменец-Подольске.

Ранее холдинг СКМ Рината Ахметова сдал в Нацсовет свои лицензии на вещание. Это решение в компании объяснили вступлением в силу антиолигархического закона.

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