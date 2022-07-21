Украинские радиостанции, входящие в радиохолдинг TAVR Media, пострадали от хакерской атаки.

По сообщению радиогруппы, хакеры атаковали как серверы, так и непосредственно сеть радиовещания. Злоумышленники выдали в эфир недостоверную информацию: якобы Президент Украины Владимир Зеленский находится в реанимации, а его обязанности исполняет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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В TAVR Media опровергли данное заявление, а технические специалисты холдинга работают над устранением кибератаки.

TAVR Media владеет девятью популярными радиостанциями. Это Хит FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодия FM, Наше Радио, Radio JAZZ, Classic Radio и Радио Байрактар.

Напомним, в марте текущего года кибератаке также подверглись украинские телеканалы. Тогда в бегущей строке распространялась фейковая информация.