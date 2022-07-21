Google Wallet запускают в Украине: кто и когда сможет воспользоваться виртуальным кошельком

Приложение Google Pay превращается в Google Кошелек (Google Wallet) и будет поддерживать новые цифровые элементы.
Какие функции поддерживает
Google Кошелек стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.
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Личные документы не будут передаваться без вашего разрешения даже в Google, а если ваш телефон будет потерян или похищен, вы сможете найти, заблокировать или стереть с него данные с помощью функции «Найти устройство».
Кто может воспользоваться
Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.
Когда запустят в Украине
В течение следующих двух дней Google Кошелек будет доступен всем пользователям. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что приложение Google Pay самостоятельно переобновилось в Google Кошелек.
Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение в Google Play. Новые пользователи могут загрузить приложение Google Кошелек на Google Play.