Google Wallet запускают в Украине: кто и когда сможет воспользоваться виртуальным кошельком

Приложение Google Pay превращается в Google Кошелек (Google Wallet) и будет поддерживать новые цифровые элементы.

Какие функции поддерживает

Google Кошелек стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

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Личные документы не будут передаваться без вашего разрешения даже в Google, а если ваш телефон будет потерян или похищен, вы сможете найти, заблокировать или стереть с него данные с помощью функции «Найти устройство».

Кто может воспользоваться

Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

Когда запустят в Украине

В течение следующих двух дней Google Кошелек будет доступен всем пользователям. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что приложение Google Pay самостоятельно переобновилось в Google Кошелек.

Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение в Google Play. Новые пользователи могут загрузить приложение Google Кошелек на Google Play.