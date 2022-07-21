Мобильный оператор lifecell запустил новую акцию «Роуминг-пятерка» для абонентов, находящихся в Молдове, Германии, Польше, Румынии, Чехии.

В чем суть акции

Роумеры могут заказать 5 ГБ мобильного интернета за 50 гривен в: Молдове, Германии, Польше, Румынии и Чехии. До конца июля воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз.

«Роуминг-пятерка» доступна для всех абонентов lifecell, которые обслуживаются на индивидуальных условиях тарифных планов (предоплаченных и контрактных).

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Какие еще услуги доступны

Продолжает действовать акция «Гигабайты без границ» — абоненты, уплатившие/перезаказавшие свой пакет услуг, могут использовать свои тарифные гигабайты в 34 странах по тем же условиям, что и в Украине.

В рамках акции «Входящие звонки без дополнительной платы в роуминге» абоненты lifecell могут принимать входящие звонки в 16 странах Европы без дополнительной платы при условии оплаченного/перезаказаного пакет услуг.

Также, находясь за границей, можно подключить сервис «Роуминг Пазл» и самостоятельно выбрать и сформировать необходимое наполнение пакета услуг (минуты, МБ и SMS).

Благодаря акции «Роуминг Онлайн» пользователь может обменивать заказанный объем интернет-трафика на минуты для звонков, если это будет необходимо.

Ранее мы сообщали, что абоненты lifecell могут бесплатно получить три дня безлимитного интернета и звонков.