Сегодня, 21 июля, на заседании Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию аннулировали лицензии двух провайдеров «Медиа Группы Украина».

Это спутниковая платформа Xtra.tv (ООО «Экстра-ТВ») и ОТТ-платформа Oll.tv (юридическое лицо ООО «Диджитал скринз»).

В целом регулятор на заседании аннулировал лицензии 14 компаний, принадлежащих украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В частности, это такие каналы: «Украина», НЛО.TV, «Донбасс», «Индиго tv», «Украина 24» (эфирная и спутниковая лицензия), «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» (спутниковые) лицензии). Также аннулированы лицензии футбольного клуба «Шахтер» — Shakhtar∙TV и регионального канала ТВ-5, владельцем которого была ПАО «Запорожсталь» (Метинвест), ООО «ТРКК СигмаТВ» и ООО «Телерадиоорганизация «Мариупольское телевидение» («МТВ»).

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Ранее холдинг СКМ Рината Ахметова сдал в Нацсовет свои лицензии на вещание. Это решение в компании объяснили вступлением в силу антиолигархического закона.

Также мы публиковали мнения экспертов о том, что происходит с Медиа Группой Украина и вернется ли Ринат Ахметов в медийный бизнес.