С 19 июля услуги интернета от провайдера «Просто» не будут предоставляться в большей части Запорожской области.

Российские оккупанты отключили канал связи провайдера и захватили магистральный узел, из-за чего компания не сможет предоставлять услуги абонентам в городах Молочанск и Токмак.

Также из-за захвата оборудования с 11 июля компания вынуждена была прекратить предоставление услуг в Энергодаре, Днепрорудном и населенных пунктах Каменско-Днепровского, Васильевского, Великобелозерского, Веселовского, Михайловского районов Запорожской области.

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«Очень жаль, что ситуация повторяется. Но мы просто не можем дальше проводить какие-либо ремонтные, восстановительные работы, выезжать на вызов, подключать к интернету новых абонентов, проводить модернизации, технические работы и прочее. Действия оккупантов делают невозможным любую нормальную работу в указанных городах», — комментируют в компании.

Ранее мы сообщали, что интернет-провайдер «Просто» частично прекратил работу в Херсонской области.