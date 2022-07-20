Благодаря появлению нового аудио-стандарта Bluetooth LE Audio в ближайшем будущем беспроводные аудио-продукты получат существенное улучшение.

Что произошло

В организации Bluetooth Special Interest Group (SIG), занимающейся стандартизацией технологии Bluetooth, утвердили новый стандарт Bluetooth LE Audio и, наконец, опубликовали его долгожданную спецификацию.

Впервые стандарт Bluetooth LE Audio был представлен на выставке-конференции CES 2020, когда было анонсировано его официальное внедрение с 2021 года. Однако с тех пор никаких движений в этом направлении не совершалось.

Между тем, как стало известно, к концу этого года на рынке должны появиться первые аудио-продукты, совместимые с новым стандартом. С их появлением потребителей ожидают существенные улучшения – как в плане качества звука, так и в плане эффективного энергопотребления, а также появление ряда совершенно новых функций.

Что нового

Например, одной из новинок станет LC3 – совершенно новый аудио-кодек, который по сравнению с входящим в Classic Audio кодеком SBC должен обеспечить существенное улучшение качества звука при низких показателях скорости передачи данных. Чтобы почувствовать разницу уже сейчас, вы можете прослушать на web-сайте Bluetooth звуковые фрагменты, представленные в трёх вариантах – с несжатым аудио, а также с компрессией, выполненной с помощью кодеков SBC и LC3.

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Руководитель отдела аудиосистем для связи в Институте интегральных схем Фраунгофера Манфред Луцки рассказывает: «Расширенные тесты прослушивания доказали, что кодек LC3 обеспечивает улучшение качества аудио по сравнению с кодеком SBC, причём это утверждение остаётся справедливым даже тогда, когда битовая скорость является на 50% ниже».

Увеличение времени автономной работы от батареи

Между тем благодаря функции Low Energy передача данных происходит с более эффективным использованием электроэнергии, следствием чего является заметное увеличение времени работы наушников, колонок и гарнитур от батареи.

В технических характеристиках устройств длительной работы уже указано время автономной работы от батареи до 60 часов. В будущем с использованием стандарта Bluetooth LE Audio время автономной работы устройств может возрасти ещё больше. Удастся ли достичь предела в 100 часов – пока сказать сложно.

С другой стороны, как предполагает Луцки, в случае, когда потребности в длительной автономной работе устройства отсутствуют, производитель сможет уменьшать размер Bluetooth наушников или аудио-устройства.

Трансляция аудио и многопотоковое аудио

Между тем, это далеко не все преимущества, которые несёт в себе новый стандарт Bluetooth LE Audio. Среди других интересных функций стандарта можно, в частности, выделить функцию Auracast Broadcast Audio, которая превращает смартфон или ноутбук в передатчик, способный транслировать один или даже несколько аудио-потоков на неограниченное количество устройств, расположенных поблизости.

Функция многопоточного аудио в свою очередь позволяет одновременно воспроизводить музыку на многих Bluetooth устройствах, например, смартфонах. И все это – без всякой привязки к производителю устройств и с низкой задержкой.

Вдобавок стандарт Bluetooth LE Audio открывает возможность для разработки устройств в совершенно новых сегментах рынка. В качестве одного из примеров назовём Bluetooth совместимые слуховые аппараты и слуховые импланты, преимуществами которых станут энергоэффективность, высокое качество звука и функции многопотоковости. Соответственно, уже через несколько лет пользователи с недостатками слуха смогут пользоваться большинством новых моделей смартфонов и телевизоров.

Официальное внедрение стандарта Bluetooth LE Audio позволяет производителям начать разрабатывать новые аудио-продукты, которые будут поддерживать новую технологию. Появление таких продуктов на рынке ожидается уже к концу этого года.

Как говорится в разделе FAQ спецификации, технически совместимые с Bluetooth LE Audio устройства могут работать с новым аудио-стандартом благодаря обратной совместимости через обновление прошивки. Будет ли такая возможность реализована на практике – зависит от конкретных производителей.