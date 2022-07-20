Это в два раза меньше, чем прогнозировала компания.

Это интересно: Netflix добавил пространственное аудио для всех устройств

Согласно отчету Netflix, сервис потерял за апрель-июнь около 970 тысяч подписчиков. Их количество сократилось до 220,67 млн пользователей по сравнению с первым кварталом.

Это крупнейшее квартальное сокращение базы за историю сервиса. Однако результат все равно оказался лучше ожиданий компании: в Netflix прогнозировали минус 2 млн подписчиков.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

На фоне новости акции Netflix выросли на 5,61% — до $201,63 за штуку. Квартальная выручка компании выросла на 8,6% год к году — до $7,97 млрд, прибыль — до $1,4 млрд. В третьем квартале Netflix рассчитывает получить 1 млн новых подписчиков, $7,83 млрд выручки и $961 млн прибыли.

Ранее мы сообщали, что Netflix тестирует новый метод борьбы с шерингом аккаунтов.