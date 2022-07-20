Украинцы, выехавшие за границу из-за полномасштабного вторжения РФ, будут и дальше звонить в Украину по домашним тарифам.

Это интересно: Мобильные операторы Украины заплатили более миллиарда гривен налогов авансом

Договоренности о бесплатном роуминге действовали три месяца и должны были завершиться в июле, после чего начинали действовать европейские тарифы. Однако мобильные операторы ЕС продлили бесплатный роуминг.

«Роуминг как дома для украинских беженцев продолжается. Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать», – сообщает Министерство цифровой трансформации.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Срок действия новых договоренностей пока не уточняется. В настоящее время около 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.

Ранее мы сообщали, что телеком-операторы Украины выделили 400 млн гривен на поддержку цифровой отрасли.