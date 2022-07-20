Температура воздуха в Великобритании достигла максимума в 104 градуса по Фаренгейту.

Серверы Google Cloud и Oracle, расположенные в Великобритании, фиксируют перебои в работе из-за поломок систем охлаждения и связывают это с рекордной температурой воздуха в стране.

«Сбой, связанный с охлаждением, привел к завершению работы виртуальных машин и потере небольшого количества данных наших клиентов», — пишут на странице состояния Google Cloud.

Компания также добавляет, что некоторую технику пришлось отключить от питания, чтобы предотвратить любой дальнейший ущерб. Аналогичное сообщение размещено на странице Oracle.

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На данный момент нет информации о том, сколько пользователей пострадали от сбоев. Однако отключения могли вызвать проблемы у всех клиентов, которые используют Oracle и Google Cloud для размещения своих веб-сайтов.

The Verge пишет, что инфраструктура Великобритании не приспособлена к экстремальным уровням температуры. От жары также пострадала взлетно-посадочная полоса в лондонском аэропорту и местные железные дороги, которые фактически начали плавиться от слишком высокой температуры.

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