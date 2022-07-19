В Минцифры анонсировали появление в «Дії» англоязычных версий загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта на авто.

Права и техпаспорт получат международную кодировку, которую используют в ЕС, США и Канаде.

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«Это еще один шаг к международной интеграции «Дії». Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом», — сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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