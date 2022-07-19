Украинский производитель медиаприставок inext, входящий в группу компаний ROMSAT, теперь имеет официальное представительство в Европейском Союзе (ЕС) – компания успешно зарегистрирована в Братиславе, Словакия. Об этом корреспонденту Mediasat рассказали в пресс-службе inext.

Изучать бизнес-среду за границами Украины компания inext начала сразу после слияния с ROMSAT в 2017 году. А уже в 2019 году была сформирована международная команда, которая презентовала решения inext на выставке CABSAT (Дубаи, ОАЭ).

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Открытие первого представительства в ЕС стало плановым шагом в развитии международного бизнеса inext. Теперь международные партнеры и потребители inext могут получать продукцию компании непосредственно в словацком отделении. Для предварительного заказа доступны две модели медиаплееров inext TV5 и inext TV5 Ultra. Позже ассортимент будет расширен.