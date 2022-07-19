Компания Ericsson объединяет свои усилия с гигантом в области производства микросхем – компанией Qualcomm – и французской аэрокосмической компанией Thales для проведения тестирования и разработки системы 5G через сеть спутников, придавая новый импульс развитию космической связи нового поколения.

В компании отметили, что партнерство стало возможным благодаря принятию в марте спецификации 3GPP для построения космических сетей 5G (NTN) на основе технологий спутниковой связи. Целью нового совместного проекта является поиск возможностей использования спутниковой инфраструктуры для расширения глобального покрытия 5G, в частности проникновения технологии в регионы с недостаточным обслуживанием.

Первоначальный этап сотрудничества между Ericsson, Qualcomm и Thales будет разворачиваться на территории Франции, где пройдёт тестирование и проверка работы сети 5G NTN с целью обеспечить доступ совместимых смартфонов к сети следующего поколения в любой точке Земли, обеспечивая глобальное покрытие широкополосных услуг передачи данных.

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Шведская компания-производитель объясняет, что использование для распространения сигнала сетей 5G спутников, расположенных на низкой околоземной орбите (LEO), обеспечит возможность для организации покрытия в различных экстремальных географических зонах, в частности над акваторией океанов и других локациях, где невозможно построить наземные сети.

Роль компании Ericsson в совместном проекте состоит в проверке работы стека виртуальной сети 5G, модифицированной для обработки радиосигналов. Одновременно эксперты компании попытаются выяснить, что же происходит с радиоволнами, которые посылаются как с так и на быстроподвижные LEO-спутники, при их прохождении через космический вакуум и земную атмосферу.

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Тем временем компания Thales будет заниматься проверкой совместимости спутникового радиомодуля, пригодного для установки на низкоорбитальных спутниках, а Qualcomm предоставит тестовые устройства, необходимые для проверки возможности доступа к сети 5G NTN на будущих смартфонах.

Старший вице-президент и технический директор компании Ericsson Эрик Экудден считает, что кооперация нескольких компаний с целью проведения проверки и валидации системы станет важной вехой в истории коммуникаций, а проделанная работа может сыграть ключевую роль при разработке спутника, оснащённого модулем 5G-связи, который будет запущен на орбиту с целью предоставления услуг клиентам на постоянной основе.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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