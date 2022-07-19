Компания Ericsson объединяет свои усилия с гигантом в области производства микросхем – компанией Qualcomm – и французской аэрокосмической компанией Thales для проведения тестирования и разработки системы 5G через сеть спутников, придавая новый импульс развитию космической связи нового поколения.

В компании отметили, что партнерство стало возможным благодаря принятию в марте спецификации 3GPP для построения космических сетей 5G (NTN) на основе технологий спутниковой связи. Целью нового совместного проекта является поиск возможностей использования спутниковой инфраструктуры для расширения глобального покрытия 5G, в частности проникновения технологии в регионы с недостаточным обслуживанием.

Первоначальный этап сотрудничества между Ericsson, Qualcomm и Thales будет разворачиваться на территории Франции, где пройдёт тестирование и проверка работы сети 5G NTN с целью обеспечить доступ совместимых смартфонов к сети следующего поколения в любой точке Земли, обеспечивая глобальное покрытие широкополосных услуг передачи данных.

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Шведская компания-производитель объясняет, что использование для распространения сигнала сетей 5G спутников, расположенных на низкой околоземной орбите (LEO), обеспечит возможность для организации покрытия в различных экстремальных географических зонах, в частности над акваторией океанов и других локациях, где невозможно построить наземные сети.

Роль компании Ericsson в совместном проекте состоит в проверке работы стека виртуальной сети 5G, модифицированной для обработки радиосигналов. Одновременно эксперты компании попытаются выяснить, что же происходит с радиоволнами, которые посылаются как с так и на быстроподвижные LEO-спутники, при их прохождении через космический вакуум и земную атмосферу.

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Тем временем компания Thales будет заниматься проверкой совместимости спутникового радиомодуля, пригодного для установки на низкоорбитальных спутниках, а Qualcomm предоставит тестовые устройства, необходимые для проверки возможности доступа к сети 5G NTN на будущих смартфонах.

Старший вице-президент и технический директор компании Ericsson Эрик Экудден считает, что кооперация нескольких компаний с целью проведения проверки и валидации системы станет важной вехой в истории коммуникаций, а проделанная работа может сыграть ключевую роль при разработке спутника, оснащённого модулем 5G-связи, который будет запущен на орбиту с целью предоставления услуг клиентам на постоянной основе.