Сегодня в Украине транслируется множество национальных и региональных телеканалов. Одним из наиболее популярных по мнению зрителей является Новый канал.

Начав работу в 1998 году к 2000 он расширился на всю территорию Украины. С тех пор большинство наших граждан включают именно его, теперь смотреть Новый канал онлайн можно с любого устройства. Почему канал стал настолько популярен? Давайте разберемся.

Канал для молодых и амбициозных

Контент канала создается таким образом, чтобы он был интересен молодежи и детям. Ведь именно эта категория граждан больше всего оценивает телевидение и использует рекламные продукты. По этой причине на Новом постоянно транслируются новые, интересные фильмы, мультфильмы, сериалы. А также выходят самые разнообразные развлекательные проекты, среди которых:

«Кто сверху»;

«Орел и решка»;

«Где логика»;

«Аферисты в сетях» и многие другие.

Все это можно посмотреть на OLL.TV. Это крупный медиасервис, обеспечивающий доступ к огромной базе фильмов, мультфильмов и сериалов, а также к лучшим украинским и мировым каналам.

Лучшие ведущие Украины

Именно на Новом канале работают такие популярные телеведущие, как:

Сергей Притула;

Леся Никитюк;

Александр Педан;

Андрей Бедняков.

Эти яркие харизматичные личности не могут оставить равнодушным зрителя. Каждый из них может обеспечить уникальную подачу любой информации и превратить каждую из транслируемых передач в настоящий телевизионный шедевр. А еще все они настоящие патриоты.

Вещание днем и ночью

Неважно, жаворонок вы или сова, Новый канал обеспечит вас медиаконтентом в любое время суток. Просто включите телевидение и наслаждайтесь качественным изображением и интересным кино.

А если надоест, попробуйте найти на сервисе OLL.TV то, что вам хочется смотреть в данный момент. Здесь есть все и еще немного больше, чтобы удовлетворить самого требовательного зрителя.