Сегодня в Украине транслируется множество национальных и региональных телеканалов. Одним из наиболее популярных по мнению зрителей является Новый канал.
Начав работу в 1998 году к 2000 он расширился на всю территорию Украины. С тех пор большинство наших граждан включают именно его, теперь смотреть Новый канал онлайн можно с любого устройства. Почему канал стал настолько популярен? Давайте разберемся.
Канал для молодых и амбициозных
Контент канала создается таким образом, чтобы он был интересен молодежи и детям. Ведь именно эта категория граждан больше всего оценивает телевидение и использует рекламные продукты. По этой причине на Новом постоянно транслируются новые, интересные фильмы, мультфильмы, сериалы. А также выходят самые разнообразные развлекательные проекты, среди которых:
- «Кто сверху»;
- «Орел и решка»;
- «Где логика»;
- «Аферисты в сетях» и многие другие.
Все это можно посмотреть на OLL.TV. Это крупный медиасервис, обеспечивающий доступ к огромной базе фильмов, мультфильмов и сериалов, а также к лучшим украинским и мировым каналам.
Лучшие ведущие Украины
Именно на Новом канале работают такие популярные телеведущие, как:
- Сергей Притула;
- Леся Никитюк;
- Александр Педан;
- Андрей Бедняков.
Эти яркие харизматичные личности не могут оставить равнодушным зрителя. Каждый из них может обеспечить уникальную подачу любой информации и превратить каждую из транслируемых передач в настоящий телевизионный шедевр. А еще все они настоящие патриоты.
Вещание днем и ночью
Неважно, жаворонок вы или сова, Новый канал обеспечит вас медиаконтентом в любое время суток. Просто включите телевидение и наслаждайтесь качественным изображением и интересным кино.
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