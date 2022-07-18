В Украине автоматизируют регистрацию ООО для физлиц, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В прошлом году благодаря запуску подобной услуги для регистрации ФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 года. Ранее на заполнение одной заявки уходила 21 минута.

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К бета-тестированию новой услуги можно подключиться по ссылке.

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и уникальный номер записи в реестре.

Ранее мы сообщали, что «Дія» поможет оформить разрешение на выезд детей за границу.