В России готовятся запустить приложение-аналог TikTok

Сервис коротких видео под названием Chipz уже запустил закрытое тестирование.

В политике конфиденциальности приложения собственником указано ООО «ЕСН». В феврале эту компанию создало ООО «Сберинтертеймент».

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Chipz должен стать аналогом TikTok, который «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть». Авторы смогут использовать готовые шаблоны (чипы) и библиотеку с музыкой, кино и шоу.

Предварительно запуск сервиса запланирован на сентябрь 2022 года.

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