Falcon 9 с 53 интернет-спутниками Starlink стартовала в воскресенье, 17 июля, в 10:20 по восточному поясному времени (14:20 по Гринвичу) со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

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Это был 13-й запуск первой ступени Falcon 9, установивший очередной рекорд повторного использования ракет. Ракета-носитель также помогала запускать испытательный полет SpaceX Demo-2 на Международную космическую станцию, миссию RADARSAT Constellation, спутник связи SXM-7.

И эта ракета-носитель, вероятно, полетит еще раз: менее чем через девять минут после старта она совершила вертикальную посадку на беспилотный корабль SpaceX, который находился в Атлантическом океане у побережья Флориды.

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53 спутника Starlink были развернуты с верхней ступени Falcon 9 примерно через семь минут, через 15,5 минут после старта.

На сегодняшний день SpaceX запустила более 2800 интернет-спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Также у компании есть разрешение на запуск еще 12 тысяч спутников, а также ожидается одобрение заявки на получение разрешения на запуск 30 тысяч спутников.

Ранее мы сообщали, что провайдер Starlink представил интернет-антенну для водных транспортных средств.