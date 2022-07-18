Молдавский спутник TUMnanoSAT

В августе космический аппарат TUMnanoSAT отсоединится от МКС и выйдет на плановую орбиту. С этого момента ученые Молдовы смогут исследовать космос.

Ночью 15 июля спутник TUMnanoSAT, созданный специалистами из Технического университета Молдовы, был запущен в космос с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, доставившей его на Международную Космическую Станцию (МКС). Об этом сообщает в Facebook Управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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По словам представителей ведомства, молдавский спутник был отправлен в космос в рамках новой миссии по пополнению запасов на Международной Космической Станции.

«А уже там, на МКС, наши международные партнеры выведут его на окончательную орбиту, помогая тем самым ученым из Молдовы исследовать космос», — отмечается в сообщении.

В Молдавском Университете отметили, что это уже 25-й коммерческий запуск миссии к МКС, организованный компанией SpaceX. В рамках последнего полета на станцию ​​была доставлена ​​пусковая капсула JSSOD от Японского Аэрокосмического Агентства (JAXA), которая, среди прочего, содержала также спутник TUMnanoSAT, который астронавты должны переместить в японский модуль Kibo. Согласно установившейся практике, астронавты затем выведут аппарат на космическую орбиту, воспользовавшись для этого роботизированной рукой. Проведение данной операции запланировано на первую половину августа.

Напомним, согласно планам NASA, через три года должно состояться Большое возвращение человека на Луну. И через некоторое время после этого ученые планируют создать на естественном спутнике Земли постоянно действующую населенную колонию.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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