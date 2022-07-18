В августе космический аппарат TUMnanoSAT отсоединится от МКС и выйдет на плановую орбиту. С этого момента ученые Молдовы смогут исследовать космос.

Ночью 15 июля спутник TUMnanoSAT, созданный специалистами из Технического университета Молдовы, был запущен в космос с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX, доставившей его на Международную Космическую Станцию (МКС). Об этом сообщает в Facebook Управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По словам представителей ведомства, молдавский спутник был отправлен в космос в рамках новой миссии по пополнению запасов на Международной Космической Станции.

«А уже там, на МКС, наши международные партнеры выведут его на окончательную орбиту, помогая тем самым ученым из Молдовы исследовать космос», — отмечается в сообщении.

В Молдавском Университете отметили, что это уже 25-й коммерческий запуск миссии к МКС, организованный компанией SpaceX. В рамках последнего полета на станцию ​​была доставлена ​​пусковая капсула JSSOD от Японского Аэрокосмического Агентства (JAXA), которая, среди прочего, содержала также спутник TUMnanoSAT, который астронавты должны переместить в японский модуль Kibo. Согласно установившейся практике, астронавты затем выведут аппарат на космическую орбиту, воспользовавшись для этого роботизированной рукой. Проведение данной операции запланировано на первую половину августа.

Напомним, согласно планам NASA, через три года должно состояться Большое возвращение человека на Луну. И через некоторое время после этого ученые планируют создать на естественном спутнике Земли постоянно действующую населенную колонию.