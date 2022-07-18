Первые фотографии телескопа Джеймс Вэбб: где посмотреть и в чём их особенность

Если вы хотите просто увидеть эти изображения, вы сможете сделать это на web-сайте НАСА, где они будут постепенно выкладываться. Вы также можете подписаться на странички НАСА (Twitter, Facebook, Instagram) и ЕКА (Twitter, Facebook, Instagram) в социальных сетях, и эти изображения просто появятся в вашей ленте.

Недавно представленные фото доступны также на собственном web-сайте космического телескопа Джеймса Вэбба. Изображения имеют различное разрешение, однако они доступны в размерах от 4Kx4K и выше. Один из снимков туманности Киля доступен в разрешении до 14575x8441 пикселей. Однако при желании можно загрузить и уменьшенную версию данного изображения. Имейте в виду, что эти файлы с изображением в полном качестве могут быть довольно «тяжёлыми» – речь идёт о сотне мегабайт. Форматы файлов – TIF и PNG, поэтому можно рассчитывать на отличное качество.

Если самих по себе фотографий недостаточно, для вас есть среди прочего также великолепные изображения типа инфографики, такие как спектральный анализ или объяснение дифракционных всплесков телескопа Вэбба (своего рода звездообразные блики, которые вы видите на некоторых изображениях). Также доступны рендеры и иллюстрации художников, при этом вы можете фильтровать изображения по коллекциям, категориям или типу, а также искать определённые интересующие материалы в библиотеке. Доступно гораздо больше, чем просто пять сэмплов, а некоторые из этих сэмплов доступны даже в нескольких версиях, снятых в разных частях инфракрасного спектра.

Вы можете загрузить фотографии, сделанные при помощи космического телескопа Джеймса Вэбба в удобное время удобным способом и оживить ими рабочий стол своего своего телефона, ноутбука или компьютера.