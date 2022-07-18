Первые фотографии телескопа Джеймс Вэбб: где посмотреть и в чём их особенность
Гигантский космический телескоп Джеймс Вэбб (англ. James Webb Space Telescope, JWST), вращающийся вокруг Солнца на расстоянии примерно в 1,6 млн км от Земли, позволил человечеству взглянуть на Вселенную так, как оно не смотрело на неё никогда прежде.
Космический телескоп Джеймса Вэбба – мощная обсерватория стоимостью в 10 миллиардов долларов и находящаяся в совместном правлении НАСА, Европейского и Канадского космических агентств – охладился до оптимальной температуры. Инженеры закончили калибровку установленных на нём научных приборов. Теперь телескоп, снабжённый зеркалом диаметром 6,5 метра, введён в коммерческую эксплуатацию.
Он состоит из 18-ти шестиугольных зеркал, которые идеально настроены. Снимки, сделанные в процессе юстировки устройства, уже продемонстрировали непревзойдённую резкость и чёткость картинок, которые способен снимать инфракрасный телескоп. Однако впереди нас ожидает много цветных снимков, которые смогут в полной мере раскрыть огромный потенциал телескопа и те новые возможности, которые он сможет дать науке.
О телескопе Джеймс Вэбб
Телескоп Джеймса Вэбба был запущен на борту ракеты Ariane 5, которая стартовала с площадки Европейского космопорта во Французской Гвиане 25 декабря 2021 года в рамках захватывающей миссии, призванной раскрыть множество загадок Вселенной. Создание телескопа Джеймса Вэбба стало результатом сотрудничества между НАСА, Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством, которые совместно работают над проектом, призванным найти ответы на многие неразрешённые вопросы о Вселенной, а также помочь совершить прорывные открытия во всех сферах астрономии.
Приготовитесь рассматривать первые потрясающие космические снимки и изучать интересные данные, полученные из космоса.
Первые изображения, полученные с телескопа Джеймса Вэбба
Самые первые изображения, полученные с телескопа Джеймса Вэбба, были представлены 11 июля 2022 года американским президентом Джо Байденом. Эта первая подборка невероятных по своему качеству изображений была представлена как «Первое глубинное поле Джеймса Вэбба». Как следствие, это самый глубокий и подробный инфракрасный снимок Вселенной в высочайшем разрешении, который когда-либо делался.
Более широкая подборка изображений была представлена во время совместной пресс-конференции, организованной НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства, которая состоялась 12 июля. Новые изображения выпускаются одно за другим и одновременно публикуются в социальных сетях и на сайтах космических агентств.
Где можно увидеть эти изображения?
Если вы хотите просто увидеть эти изображения, вы сможете сделать это на web-сайте НАСА, где они будут постепенно выкладываться. Вы также можете подписаться на странички НАСА (Twitter, Facebook, Instagram) и ЕКА (Twitter, Facebook, Instagram) в социальных сетях, и эти изображения просто появятся в вашей ленте.
Недавно представленные фото доступны также на собственном web-сайте космического телескопа Джеймса Вэбба. Изображения имеют различное разрешение, однако они доступны в размерах от 4Kx4K и выше. Один из снимков туманности Киля доступен в разрешении до 14575x8441 пикселей. Однако при желании можно загрузить и уменьшенную версию данного изображения. Имейте в виду, что эти файлы с изображением в полном качестве могут быть довольно «тяжёлыми» – речь идёт о сотне мегабайт. Форматы файлов – TIF и PNG, поэтому можно рассчитывать на отличное качество.
Если самих по себе фотографий недостаточно, для вас есть среди прочего также великолепные изображения типа инфографики, такие как спектральный анализ или объяснение дифракционных всплесков телескопа Вэбба (своего рода звездообразные блики, которые вы видите на некоторых изображениях). Также доступны рендеры и иллюстрации художников, при этом вы можете фильтровать изображения по коллекциям, категориям или типу, а также искать определённые интересующие материалы в библиотеке. Доступно гораздо больше, чем просто пять сэмплов, а некоторые из этих сэмплов доступны даже в нескольких версиях, снятых в разных частях инфракрасного спектра.
Вы можете загрузить фотографии, сделанные при помощи космического телескопа Джеймса Вэбба в удобное время удобным способом и оживить ими рабочий стол своего своего телефона, ноутбука или компьютера.
Что представлено на первых фото телескопа Джеймса Вэбба
В Научном институте космического телескопа (который управляет Вэббом, Хабблом и проектируемым римским космическим телескопом Нэнси Грейс) сообщили о том, что первые пять изображений с Вэбба показывают:
- формирование звёзд в светящихся газовых облаках туманности Киля;
- гигантскую экзопланету WASP-96b, вращающуюся на опасно-близкой орбите вокруг своей родительской звезды;
- остатки взорвавшейся звезды, называемые Южным кольцом или туманностью «Восемь взрывов»;
- слияние галактик в тесно связанном галактическом скоплении Квинтет Стефана;
- вид далёкой Вселенной в глубоком поле, который мы можем наблюдать через линзовое скоплением галактик SMACS 0723.
7 интересных фактов о первых фото Джеймса Вэбба
- Первая фотография, полученная с помощью космического телескопа Джеймса Вэбба, охватывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то, находящийся на Земле, держит на расстоянии вытянутой руки.
- Первое изображение было сделано при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона телескопа Джеймса Вэбба (NIRCam), которая сфокусировала далекие галактики. Это композит, сделанный из изображений, полученных на разных длинах волн, общей продолжительностью 12.5 часа.
- Первые изображения, полученные с космического телескопа Джеймса Уэбба, достигают глубины в инфракрасном диапазоне длин волн, которая лежит за пределами самых глубоких полей космического телескопа Хаббла, на что ушли недели.
- На изображении скопление галактик SMACS 0723 показано, каким оно было 4.6 миллиарда лет назад.
- Скопление галактик играет роль своего рода гравитационной линзы, которая увеличивает гораздо более далёкие галактики, находящиеся позади неё.
- Далёкие галактики имеют крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, в том числе – звёздные скопления и диффузные элементы.
- Изображения телескопа Джеймса Вэбба являются одними из первых полноцветных изображений, полученных с помощью телескопа.