Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

«Это означает, что уже в ближайшее время это имущество, я надеюсь, уже будет работать на государство. Оно уже конфисковано сейчас», — сказала Сапьян.

Нардеп владеет ООО «ТРК «Интеррадио»», имеющее лицензию Нацсовета на спутниковое вещание с логотипом «4 канал». Ковалев приобрел 4 канал в конце 2021 года, ранее его совладельцами были Дмитрий Добродомов и Андрей Мисик.

Также следователем известно о имуществе Ковалёва, находящемся в Херсонской области, однако для его дальнейшей конфискации нужно уладить «юридические нюансы».

«В этом направлении работают, чтобы все было законно и грамотно», — добавила Сапьян.

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В апреле 2022 года было открыто уголовное производство в отношении Ковалева. По информации ГБР, Ковалев вывозил из Херсона продукты во временно оккупированный Крым, завозил оттуда горюче-смазочные материалы для россиян, а также отдал для размещения российских войск санаторий в Голой Пристани. Также в ходе расследования установлено, что в начале июля нардеп вступил в должность так называемого заместителя председателя в незаконно созданном россиянами «правительстве Херсонской области».

6 июля Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ГБР доказательств сообщила Ковалеву о подозрении в госизмене, а 15 июля коллаборанту заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога и объявили его в розыск.