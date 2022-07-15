Нардепу-коллаборанту Алексею Ковалеву, владельцу 4 канала, грозит пожизненное заключение.

«Народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Депутат объявлен в розыск», – говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

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Ранее Ковалеву объявили о подозрении в государственной измене. По данным ГБР, он предоставил санаторий для размещения оккупантов, вывозил продукты из Херсона в оккупированный Крым и завозил с полуострова топливо. Также коллаборант получил должность в незаконно созданной оккупационной администрации Херсонской области.

Как отметила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, Ковалеву «светит» пожизненное заключение.