С 15 июля канал Live приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине военного положения.

Дистрибьютор спутникового вещания Viasat уже проинформировал зрителей, что исключает канал из списка своих предложений.

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Телеканал Live начал вещание в августе 2020 года под названием Kyiv.Live в аналоговом и цифровом эфире Т2 в Киеве и области на частотах канала «Первый киевский» (ТРК «Купол»), а на спутнике – на частоте канала Rabinovich TV (ООО «Ньюс нетворк»).

Летом 2021 Live Network разделил спутниковую и эфирную версию канала Kyiv Live и изменил названия телеканалов и эфирную версию на «Типичный Киев», а спутниковую – на Live. Тогда у общенационального канала была концепция информационно-развлекательного, команда работала над расширением покрытия и планировала участвовать в конкурсе на места в мультиплексе Концерна РРТ.

Ранее мы сообщали, Ринат Ахметов возвращает государству лицензии на телевещание и печатные СМИ.