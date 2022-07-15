В Premium-подписке Telegram для Android появилась функция запрета голосовых сообщений и «кружочков».

Функцию пользователи обнаружили в бета-версии приложения.

Ее можно подключить в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые или видеосообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив лишь некоторых пользователей в исключения.

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Подписка Telegram Premium была представлена в середине июня 2022 года, ее стоимость варьируется в зависимости от региона пребывания.

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