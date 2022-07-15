Платный контент может включать в себя посты в ленте, сторис, прямые эфиры и доступ в групповые чаты, сообщил гендиректор Instagram Адам Моссери.
В профилях блогеров появится отдельная вкладка «subscriber home» («дом подписчика»), где платные подписчики смогут фильтровать фотографии и сторис, доступные только им.
За контент блогеры смогут просить от 0,99 до 99,99 долларов.
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Профили платных подписчиков также получат специальный фиолетовый значок, указывающий, что они поддерживают блогеров.
По словам Моссери, платформа стремится стать «лучшим местом в интернете для заработка авторов». Гендиректор отметил, что платную подписку уже успели протестировать несколько блогеров.
Ранее мы сообщали, что веб-версия Instagram будет поддерживать прямые эфиры.