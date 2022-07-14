TikTok разработал систему, которая будет ограничивать подросткам от 13 до 17 лет просмотр некоторых видов контента.

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Несмотря на то, что контент для взрослых в TikTok запрещен, платформа считает, что иногда он может содержать «сложные темы, рассказывающие о личном опыте или реальных событиях, предназначенных для старшей аудитории».

Система будет классифицировать контент и назначать оценку зрелости — так, как это происходит в фильмах или видеоиграх. Со временем фильтрацию расширят на всех, а не только на подростков.

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Также TikTok предлагает новый уровень контроля над страницей For You: пользователи смогут указывать конкретные слова или хештеги, которые их не интересуют, и приложение будет автоматически отфильтровывать соответствующие видео из рекомендованных.

Новые функции в TikTok обещают добавить в ближайшие недели.

Ранее мы сообщали, что TikTok удалил более 40 тысяч видеороликов, связанных с войной в Украине.