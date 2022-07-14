Вслед за крымским оператором с тарифным планом «На связи» и российским «Мир телеком» в Мелитополь завели «Феникс» из самопровозглашенной «ДНР».

Что это за оператор

«Феникс» — незаконная телекомкомпания, которая предоставляет услуги на временно оккупированной части Донецкой области и работает благодаря захваченному оборудованию компании «Киевстар». Изначально «Феникс» использовал номера с кодами Vodafone (050) и lifecell (093), и только с мая 2022 года в нумерацию был добавлен русский код +7 (949).

Рекомендуем прочитать: В Мелитополе снизили цены на российские SIM-карты из-за их недостатков

Отправить сообщение или позвонить на украинские номера при помощи SIM-карты «Феникса» невозможно, так как услуга роуминга оператором не предоставляется. Есть возможность связи через отдельные мессенджеры, также доступны звонки на номера «Лугакома» — такой же незаконной телекомкомпании, работающей на территории оккупированной части Луганской области.

Как работает связь в Мелитополе

Местные СМИ сообщают, что российские оккупанты продолжают глушить сигналы украинских операторов, поэтому местным жителям ничего не остается, как приобретать SIM-карты российских операторов. Многие жалуются на качество российской связи: кому-то вообще недоступна услуга мобильного интернета, а кто-то не может дозвониться друзьям и родственникам в пределах Мелитополя.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Оккупационные власти Мелитополя в мае пытались наладить связь в городе при помощи крымского оператора, распространяя его тарифный план «На связи». Затем был заведен российский «Мир Телеком», а на днях услуги начал оказывать «Феникс». Последний позволяет звонить в пределах Мелитополя, «ДНР» и «ЛНР». На связь с Украиной и даже РФ выйти нельзя.

Ранее мы сообщали, что оккупанты захватили оборудование интернет-провайдера «Просто» в Запорожской области.