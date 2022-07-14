Культовый торрент-трекер Demonii возобновил работу

Demonii существовал долгое время, однако в 2015 году его закрыли из-за давления со стороны правообладателей, сообщает издание IXBT.

Особенности трекера

Этот трекер примечателен тем, что он не использует собственный индексатор и не имеет каталога или форума для обмена торрент-файлами, как это реализовано PirateBay или RuTracker. Чтобы использовать Demonii, нужно добавить его адрес в список трекеров того или иного торрент-файла.

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Когда заработал

Перезапуск трекера прошел незаметно — на это обратили внимание только те, кто поддерживает старые раздачи.

По информации TorrentFreak, сразу после запуска трекер показал 3 миллиона активных участников раздачи, из них было 1,3 миллиона раздающих. На тот момент система поддерживала 1,8 миллиона раздач.

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Кто перезапустил

За перезапуск Demonii отвечает некий пользователь под псевдонимом Suni. В сети его называют «ветераном BitTorrent-сцены», уточняя что ранее он уже управлял подобными ресурсами, включая myBittorent и Fenopy.

Сам Suni в разговоре с TorrentFreak отметил, что Demonii был одним из самых надежных торрент-трекеров в мире. Также, по его словам, группа YIFY, которая владела трекером, не хотела отдавать домен и связанные ресурсы. А затем в какой-то момент просто прислала пароль Suni.