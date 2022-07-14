Космический мусор, порождаемый ракетами и спутниками, запущенными на орбиту, становится всё более и более насущной проблемой для человечества. С годами растёт количество объектов, бесконтрольно вращающихся вокруг Земли и создающих угрозы для текущих и будущих космических миссий. Китай, который становится всё более важным игроком в аэрокосмической отрасли, недавно испытал техническое решение, позволяющее планово убирать с орбиты спутники, выведенные из эксплуатации.

Это тормозящий «парус», разработанный и изготовленный Институтом 508 Шанхайской академии космических технологий (SAST), который был установлен на тестовый модуль (спутник), выведенный в космос 23 июня ракетой Чанчжэн-2D Y64. Как сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на исследователей, 24 июня, вскоре после выхода на плановую орбиту, система успешно отделилась от ракеты.

Китайская система контролируемой «очистки» орбиты

Тормозящий «парус» изготовлен из ультратонких материалов (толщина – менее одной десятой диаметра человеческого волоса), которые являются очень лёгкими и хорошо растягиваются. Данные технические характеристики, по словам экспертов SAST, позволяют захватывать практически любой спутник для его управляемого схода с орбиты.

В процессе испытаний, проведенных 24 июня, «парус» площадью в 25 квадратных метров был растянут с целью захвата модуля спутника массой около 300 килограммов и его принудительной отправки в плотные слои атмосферы. Несмотря на то, что данный манёвр является чётко просчитанным и распланированным, он, разумеется, происходит не мгновенно. Для того чтобы полностью «стянуть» с орбиты спутник таким образом потребуется два года.

Впрочем, два года – это вполне приемлемый срок, если учитывать тот факт, что спутник массой около 15 килограммов, вращающийся на высоте в 1 000 километров над поверхностью Земли, может оставаться на орбите на протяжении 120 лет после вывода из эксплуатации. Вот почему космического мусора так много, что мы уже потеряли контроль над многими объектами.

Если говорить о принципах работы системы, то, в целом, она напоминает собой гигантского воздушного змея. Парус использует аэродинамическое сопротивление, образованное разряжённой атмосферой низкой околоземной орбиты, чтобы замедлять движение и постепенно сходить с исходной орбиты. Время, необходимое спутнику для завершения процесса схода с орбиты, будет зависеть от размера используемого паруса.

Например, парус площадью 2.25 квадратных метра может «стянуть» с низкой околоземной орбиты 15-килограммовый спутник за менее чем 10 лет. В 2019 году Китай уже испытывал такую технологию с малыми объектами. Пока не уточняется, как долго будут продолжаться испытания и когда новую систему можно будет начать использовать на практике для «стягивания» спутников с орбиты.

В ближайшее время можно ожидать появления множества альтернативных технологий, предназначенных для решения проблемы космического мусора на орбите. Частный сектор, который надеется неплохо заработать на контрактах, заключённых с космическими агентствами, активно включился в работу над такими проектами.