Это связано с нехваткой оборудования и отсутствием подходящих частот.

Аналитики в области мобильных телекоммуникаций уверены, что ближайшие несколько лет можно даже не мечтать о том, что в России появится пятое поколение мобильной связи. Даже если бы выдали частоты, то оборудования для него нет.

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На сегодняшний день в стране есть тестовые зоны: к примеру в Санкт-Петербурге они доступны для абонентов МТС и «МегаФона». А в 2020 году МТС получил первую 5G-лицензию в России, но она была выдана на диапазон 24,25-24,65 ГГц, который малопригоден для построения сети общего пользования.

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Оборудование и технологии, которые изначально были задействованы для развертывания пятого поколения мобильной связи, теперь планируют использовать для поддержки более старых стандартов, таких как LTE.

«5G — больше про промышленное использование, технологии нового поколения и т. п. А для массового потребителя достаточно LTE. Современное оборудование — это не только «железо», но и ПО, которое требует обновления, гарантия и техподдержка производителя. Параллельный импорт, к сожалению, не решает этих вопросов в полном объеме», — комментирует генеральный директор «ОБИТ» Андрей Гук.

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