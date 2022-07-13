Во вторник, 12 июля, в результате обстрела российскими военными города Харькова пострадала инфраструктура местного кабельного завода.

Как сообщает ГСЧС, в 13:30 на «Южкабеле» возник крупный пожар. На открытой площадке, где хранилась готовая продукция, горели бухты с кабелями на площади 300 квадратных метров.

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Благодаря усилиям работников предприятия и спасателям, удалось остановить распространение огня и сохранить значительную часть готовой продукции от уничтожения. Окончательно пожар потушили только в 16:40.

Также от обстрела оккупантов пострадали еще три предприятия и частный дом, ранения получили четыре мужчины и женщина. Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры Харькова начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Ранее стало известно, что оккупанты захватили оборудование интернет-провайдера «Просто» в Запорожской области.