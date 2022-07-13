Instagram тестирует инструмент Live Producer, который позволит проводить стримы через веб-версию соцсети.

Новая интеграция предусматривает использование дополнительных камер, внешних микрофонов и графики.

Как пользоваться?

Открыть веб-версию Instagram, нажать кнопку «Добавить публикацию» и выбрать «Прямой эфир» в меню.

Ввести название эфира и выбрать свою аудиторию.

Instagram выдаст URL-адрес, ключ трансляции и инструкции по проведению стрима.

Далее нужно открыть интерфейс программного обеспечения (OBS, Streamyard или Streamlabs) и ввести выданный Instagram URL-адрес и ключ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Live Producer также доступен предварительный просмотр трансляции, написание комментариев и ответов на них.

Instagram отмечает, что вы можете просматривать, делиться и загружать завершенную трансляцию в Live Archive. Доступ к архиву можно получить в мобильном приложении Instagram.