Instagram
Фото: МОШИБ

Instagram тестирует инструмент Live Producer, который позволит проводить стримы через веб-версию соцсети.

Новая интеграция предусматривает использование дополнительных камер, внешних микрофонов и графики.

Как пользоваться?

  • Открыть  веб-версию Instagram, нажать кнопку «Добавить публикацию» и выбрать «Прямой эфир» в меню.
  • Ввести название эфира и выбрать свою аудиторию.
  • Instagram выдаст URL-адрес, ключ трансляции и инструкции по проведению стрима.
  • Далее нужно открыть интерфейс программного обеспечения (OBS, Streamyard или Streamlabs) и ввести выданный Instagram URL-адрес и ключ.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Live Producer также доступен предварительный просмотр трансляции, написание комментариев и ответов на них.

Instagram отмечает, что вы можете просматривать, делиться и загружать завершенную трансляцию в Live Archive. Доступ к архиву можно получить в мобильном приложении Instagram.

Подписывайтесь на наши сообщества в Viber и Telegram
Редакция Mediasat

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА