На днях Илон Маск сообщил, что передумал покупать Twitter — правление компании пообещало подать на бизнесмена в суд.

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Во вторник, 12 июля, иск был подан в суд штата Делавер. Среди обвинений, в частности, указываются попытки уничтожения компании, а также сбор информации для дальнейшего создания конкурента.

По мнению юристов Twitter, Маск демонстрировал «пренебрежение» к компании, что подтверждается скриншотами его постов с мемами и высказываниями.

Напомним, что в апреле Маск сообщил о намерении купить Twitter, однако позже выразил сомнение в правильности отчета по количеству ботов (согласно документу таковых там только 5 процентов). После нескольких месяцев споров, Илон передумал покупать соцсеть.

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В Twitter действия бизнесмена называют «лицемерными», утверждая, что Маск «знал о фейковых учетных записях и обещал избавить платформу от них». Также в компании обращают внимание на то, что команда Маска неоднократно и намеренно игнорировала встречи с директорами Twitter, на которых они должны были передать данные по его запросам.

Twitter рассчитывает, что дело начнут рассматривать в середине сентября 2022 года. По итогу суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети якобы не предоставило ему необходимую информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записях, используемых для массовой рассылки.

Ранее сообщалось, что в случае разрыва сделки предприниматель должен выплатить компании около 1 миллиарда долларов компенсации.