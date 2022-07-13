DVB Project добавил кодек AVS3 в базовую спецификацию системы сжатия видео и аудио для приложений среды широковещания и широкополосного интернета.

Это первый случай в истории консорциума DVB, когда в спецификацию был добавлен кодек, разработанный Китайской рабочей группой по вопросам стандартизации компрессии видео и аудио.

Новая редакция спецификации DVB-AVC была одобрена Руководящим советом DVB и теперь доступна в Синей книге DVB под кодом A001r20.

Как заявили в женевской штаб-квартире организации, добавление в спецификацию новых кодеков говорит о том, что в DVB продолжают работать над предоставлением «полноценного и гибкого набор инструментов» для нужд индустрии доставки телевизионных услуг следующего поколения.

Кодек AVS3, официально представленный в октябре 2021 года, является последним членом семейства стандартов сжатия видео, разработанных рабочей группой AVS в Китае. Результаты технических испытаний, представленные экспертам DVB, показывают, что данный кодек способен сжимать видео примерно с 40% экономией битрейта в сравнении с HEVC при том же субъективном качестве. Это ставит AVS3 в число самых эффективных технологий сжатия видео в мире.

В настоящее время группа TM-AVC в консорциуме DVB готовит эталонные потоки, которые разработчики смогут использовать для нужд проверки и испытаний (V&V). Продолжается также работа над видеокодеком AV1, как указывает Alliance for Open Media.