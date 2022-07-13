Руководство Apple объявило об окончательном разрыве отношений с бывшим главным дизайнером Джонни Айвом.

Джонни Айв работал в компании около 30 лет и отвечал за дизайн разных поколений настольных компьютеров iMac, ноутбуков MacBook, медиаплееров iPod, смартфонов iPhone и планшетов iPad с начала 1990-х.

В 2019 году он объявил об уходе из Apple, однако продолжал работать по контракту и консультировал новых специалистов. В том же 19-м году Айв основал собственную дизайнерскую студию LoveFrom. В The New York Times намекали, что дизайнер переманивал туда клиентов и сотрудников Apple.

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Сегодня командами дизайнеров Apple руководит главный операционный директор компании Джефф Уильямс, а новый гендиректор Тим Кук заявлял, что дизайн продукции компании теперь не так важен, в отличие от ее операционной деятельности, маркетинга и финансовых показателей.

Ранее мы сообщали, что Apple будет защищать «высокопоставленных» пользователей от кибератак.