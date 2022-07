В 2019 году он объявил об уходе из Apple, однако продолжал работать по контракту и консультировал новых специалистов. В том же 19-м году Айв основал собственную дизайнерскую студию LoveFrom. В The New York Times намекали, что дизайнер переманивал туда клиентов и сотрудников Apple.

