Оператор спутникового телевидения Xtra.tv и ОТТ-платформа Oll.tv, которые входят в Медиа Группу Украина, продолжат свою работу.

В сообщении пресс-службы Xtra.tv сообщается, что заявление Рината Ахметова о выходе SCM из медийного бизнеса к их деятельности не относится.

«Речь шла о сдаче эфирных и спутниковых лицензий каналов медиагруппы. У операторов нет таковых, компании Xtra.tv и Oll.tv продолжают работать в обычном режиме», — комментируют в Xtra.tv.

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11 июля Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса. Бизнесмен отметил, что решение принято в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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