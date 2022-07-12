В России заблокировали Depositphotos из-за фотохроники войны в Украине

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ в России к одному из крупнейших международных фотобанков Depositphotos.

Согласно данным реестра, сервис «распространял фейки о российской армии».

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В частности, в список запрещенных внесли страницу фотобанка, где были размещены фотографии войны в Украине. Однако из-за блокировки одной страницы теперь недоступен весь ресурс, так как сайт использует сетевой протокол https.

Отметим, что Depositphotos закрыл продажи и предоставление услуг российским и белорусским клиентам еще в начале марта.

Depositphotos — международный фотобанк, предоставляющий услуги клиентам в 192 странах мира и поддерживающий 20 языков. Основан украинским предпринимателем Дмитрием Сергеевым в 2009 году в Киеве. В октябре 2021 года Depositphotos и другие проекты группы купила американская компания VistaPrint.

Ранее доступ пользователям из России закрыли также фотобанки Pixabay и Pexels.