Выпуск с аналитикой и новостями совместно готовят молдавские и украинские журналисты, сообщает издание Newsmaker.

Это уже вторая передача на украинском языке, которая выходит на молдавском общественном телевидении. Также канал выпускает программу «Svitanok», посвященную жизни украинской диаспоры в Молдове.

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Новости на украинском языке на телеканале Moldova 1 буду выходить каждую субботу. В первом таком выпуске ведущая Дарья Руссу рассказала главные украинские, молдавские и мировые новости, а также обсудила проблемы украинских беженцев с руководителем Единого центра кризисного управления Адрианом Ефросом.

Ранее стало известно, что Ринат Ахметов возвращает государству лицензии на телевещание и печатные СМИ.