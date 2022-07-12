Шведский производитель техники Electrolux прекращает работу в России

Electrolux Professional прекратит свою деятельность на российском рынке из-за санкций, введенных против РФ за войну против Украины, сообщает Cision.

Свой бизнес в России компания планирует передать местному менеджменту.

«Electrolux Professional придерживается всех санкций и экспортного контроля, введенных против России. Из-за продолжающейся войны и санкций мы предполагаем, что не сможем продавать и обслуживать продукцию в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил президент и генеральный директор компании Альберто Заната.

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Отмечается, что несмотря на то, что выход из России будет стоить компании 35 млн шведских крон, это решение не будет оказывать существенного влияния на прибыльность группы.

Ранее мы сообщали, что в России заблокировали Depositphotos из-за фотохроники войны в Украине.