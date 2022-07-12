На видеохостинге Rutube анонсировали новый цифровой аватар — он выглядит, как человечек с детских рисунков.

В сервисе объясняют, что дизайн аватара символизирует «простоту и доступность платформы».

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«Аватар Rutube – персонаж, знакомый с детства всем жителям страны, ведь даже самые талантливые художники когда-то, в ранние годы, брали в руку карандаш и начинали творческий путь именно с изображений элементарного человечка», — разъясняют в пресс-службе компании.

Для аватара уже создали отдельный канал на Rutube — там он будет рассказывать о новостях платформы и мира.

Ранее мы сообщали, что неизвестные хакеры взломали Rutube.