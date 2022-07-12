Местные коллаборанты при поддержке оккупационных российских войск совершили захват оборудования интернет-провайдера «Просто» в Энергодаре.

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С 11 июля компания вынуждена прекратить предоставление услуг в таких населенных пунктах Запорожской области:

Энергодар;

Днепрорудное;

населённые пункты Каменско-Днепровского, Васильевского, Великобелозерского, Веселовского, Михайловского районов.

Также с 1 июля провайдер прекратил предоставление услуг в части населенных пунктов Херсонской области.