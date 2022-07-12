В стране война. Часть активов SCM уничтожена, часть находится на оккупированной территории. Логистические и экономические цепочки разорваны. Задача сейчас для многих видов бизнеса — выжить. Считаю, что избавление от активов, которые генерируют убытки — резонный шаг в условиях выживания, а не оптимизации. И сейчас мы наблюдаем как раз такой процесс. Если продать актив не получается, то остается единственный выход — свернуть деятельность и законсервировать. Минимизировав затраты до лучших времен или продажи.

Что есть в активе из медиа с лицензиями?

общенациональные телеканалы Украина, Украина 24, НЛО ТВ, Индиго ТВ;

платные телеканалы Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3;

региональные телеканалы;

DTH-платформа Xtra TV;

ОТТ-платформа OLL.TV.

Есть еще в арсенале продакшн «ТелеПРО», агентство «Медиа партнерство байинг». Интернет СМИ, как-то segodnya.ua…

Самым ценным активом конечно же являются телеканалы с общенациональными лицензиями и максимальным покрытием и доступом к аудитории: ТРК Украина, Украина 24, НЛО ТВ, Индиго ТВ. Самыми дорогими активами — телеканалы Футбол. Где телеправа на чемпионаты стоят неприлично дорого.

Как по закону?

Сдача лицензии регулятору, то о чем было написано на сайте СКМ, — это прекращение деятельности, согласно законодательства. В нашем случае это Закон Украины о ТВ и радиовещании. Заявление о сдаче лицензии лицензиат пишет в Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. После принятия решения на заседании регулятором — вещание прекращается. Если просто выключить сигнал, то велика вероятность получить штраф от регулятора. Поэтому, процедура по букве закона делается.

В течении недели-двух будет заседание Нацсовета. Решение примут. И сигнал погаснет. Без лицензий — это просто ТОВки с набором материальных ценностей, нематериальных активов, торговых марок, штатом персонала, обязательствами по зарплатам и налогам.

Что будет с активами дальше?

Самые быстропродаваемые СМИ — это сайты. По сути, приобретается домен, с которого ставится редирект на другой ресурс — не самая лучшая идея. Или вся база новостей, телеграм-каналы, группы в соцсетях, несколько сотрудников в штат и дальше СМИ работает в штатном режиме, но уже с другими собственниками без общенациональной лицензии в сети Т2 — Украина, Украина 24, Индиго и НЛО ТВ — вообще никому не интересны от слова совсем. Не уверен, что в случае нового конкурса на Т2 выстроится очередь. Разве что кого-то обяжут в ОП стать вещателем и содержать общенациональный канал.

Телеканалы «Футбол» — чемодан без ручки. Дорогая игрушка, не способная в Украине стать прибыльной даже в мирное время. Региональные каналы — после сдачи лицензий могут быть интересны конкурентам как продакшны или материально-техническая база. Спутниковая платформа Xtra TV — чемодан без ручки. Единственный игрок, кому интересна база платящих абонентов — это Viasat Украина. Но зачем платить за то, что можно получить бесплатно.

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Технически, парк абонентских приемников OTT-сервис OLL.TV — возможно, может быть интересен одной из здравствующих медиагрупп. Это Интер или Starlight Media. У 1+1 уже есть своя в кооперации с Киевстар. Но в воюющей стране с падающей экономикой, это приобретение на очень долгую перспективу. Библиотека контента. Может быть интересна Megogo. Но это если у инвесторов стальная вера в перспективы медиарынка и желание инвестировать сегодня.

Я думаю, что собственник будет продавать активы по частям. Если желание продавать не исчезнет. Возможно, с какими-то активами (это онлайн СМИ) будет попытка договориться с менеджментом взять в управление, оптимизировать и выкупать, согласно контракту, погашая частями.

Ахметов может вернуться в медиабизнес?

У МГУ есть возможность вернуться обратно в медиарынок Украины. Телеканалы Ukraine1, Ukraine2, NLO1, NLO2 — зарегистрированы в Латвии и согласно Конвенции о трансграничном вещании могут ретранслироваться в Украине у провайдеров программной услуги. И работать с кабельными операторами Европы и мира. Каждый из этих телеканалов — сервер, где плейаут выдает из библиотеки в эфир контент по заранее запрограммированному плейлисту. Данная компания может даже себя окупать, работая с иностранными провайдерами.

Поэтому, при желании можно присутствовать в медиапространстве Украины в урезанном виде. С зазором на будущее.

После победы Украины и подписания россией акта капитуляции, можно вернуться в информационное пространство и большой медиаспорт. За сэкономленные деньги — приобрести несколько общенациональных каналов с лицензией. Стоить они будут не дорого и собственники с радостью сбросят балласт. Расконсервировать оборудование и возобновить влияние на умы. Но это уже совсем другая история. Хотя, такой сценарий, теоретически, возможен.

P.S. И на рынке появится много недорогих специалистов.