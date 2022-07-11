Во временно оккупированном Россией Бердянске снова доступны украинская связь и интернет, сообщают представители Бердянского городского совета.

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Перебои с украинской связью на территории начались с марта. 8 июля доступ к интернету был восстановлен.

Также оккупанты продолжают глушить связь в Мелитопольском, Васильевском и Пологовском районах и раздают местным жителям SIM-карты с российскими номерами.

Ранее мы сообщали, что украинец, который обеспечивал оккупантов мобильной связью, получил условное наказание.